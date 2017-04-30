Мемория. Сергей Никольский

30 апреля 1905 года родился математик Сергей Никольский, академик АН СССР и РАН.

Личное дело

Сергей Михайлович Никольский (1905 – 2012) родился в поселке Талица Пермской губернии (ныне – город в Свердловской области) в семье помощника лесничего Михаила Дмитриевича Никольского и сельской учительницы Людмилы Михайловны Федоровой. В 1906 году отец Сергея Никольского получил назначение лесничим Щербо-Ольшанского лесничества Августовского уезда Сувалкской губернии (сейчас на территории Польши). В 1913 – 1914 годах Сергей Никольский учился в приготовительном классе Сувалкской гимназии. После начала Первой мировой войны Михаил Дмитриевич отправил семью в Чернигов. Здесь Сергей продолжил обучение в гимназии. С 1918 года Михаил Никольский был переведен на работу в Шиповское опытное лесничество Воронежской губернии, семья жила на станции Красный Кордон.

С 14 лет Сергей Никольский работал в лесничестве и наблюдателем в метеорологической станции Красный Кордон, а затем помощником садовника в питомнике Ливенского совхоза. После гибели Михаила Дмитриевича от рук банды «зеленых», семья Никольских переехала в Воронцовку, а затем в Чернигов, где Сергей работал в губполитпросвете и учился в техникуме.

В 1925 году Сергей Никольский поступил на физико-математический факультет Екатеринославского (в дальнейшем – Днепропетровского) университета. После окончания университета в 1929 году работал ассистентом кафедры математического анализа. В 1932 стал заведующим кафедрой математики в Транспортном институте Днепропетровска. В 1933 году он поступает в аспирантуру МГУ и начинает работу над диссертацией по функциональному анализу под руководством А. Н. Колмогорова. Через два года успешно защищает диссертацию, возвращается в Днепропетровский университет и становится заведующим кафедрой теории функций. Читает курсы математического анализа, теории функций действительного переменного и математической физики. В 1937 – 1939 годах в Днепропетровске на мехмате университета вместе с А. Н. Колмогоровым организует семинар по теории приближений функций полиномами.

В 1940 году Никольский поступил по конкурсу в докторантуру Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР и в январе 1941 года вместе с женой Ниной Ивановной и сыном Юрием переехал в Подмосковье, на платформу Ухтомская. После начала войны был эвакуирован в Казань вместе с Математическим институтом, где в январе 1942 года защитил докторскую диссертацию.

Сергей Никольский

В МИАНе Сергей Никольский работал всю дальнейшую жизнь. С 1953 по 1962 год был заместителем директора МИАН СССР, а с 1962 по 1988 года – заведующим отделом теории функций. С 1947 года по 1997 год также занимал должность профессора МФТИ, его лекции по математическому анализу слушало несколько поколений студентов. В 1968 году избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1972 году – действительным членом АН СССР. В 2005 году в Москве состоялась конференция, посвященная 100-летию Сергея Никольского, на которой выступил и он сам.

Умер Сергей Никольский 9 ноября 2012 года.

Чем знаменит

Основные труды Сергея Никольского относятся к теории приближения функций, теории дифференцируемых функций многих переменных, теории прямых вариационных методов и функциональному анализу. Создатель научной школы теории функций и ее приложений. Подготовил много учеников, ставших известными математиками, среди которых около пятидесяти кандидатов наук, несколько десятков докторов наук и два члена-корреспондента РАН - Олег Бесов и Лев Кудрявцев. По собственному признанию, был не только ученым, но и «педагогом до мозга костей».

О чем надо знать

Сергей Никольский прожил 107 лет. На вопрос, как сохранить работоспособность на долгие годы, он отвечал: «Кушайте простоквашу. Я тоже люблю простоквашу. Лучше со свежими огурцами. У некоторых, правда, от такой пищи наступает расстройство. Просто разные животы. Некоторые бегают и хорошо себя чувствуют. Я же, пока бегу, непременно думаю, когда это кончится. Лучше ходьба – пусть длинная, но ходьба. Неплохо копаться в огороде – с лопатой, мотыгой. Позавчера я на даче целый день копался, а вчера целый день писал именно эту статью. В Москве физических упражнений не делаю. Так – рывками. Хорошего ничего нет, но так получается, так привык. А остальное – генетика – как Бог решит. Никаких советов не получилось. Лучше читайте Амосова».

Прямая речь

«Надо найти себя в науке, обнаружить, осознать область нерешенного в ней и хотеть что-либо сделать. Далее упорно работать, думать. Интерес есть неотъемлемое условие. Секрет успеха: вы сами должны отдавать себе отчет в том, что сделанное вами – успех. Этим я не учу вас быть самодовольными. Я хочу сказать, что если другие не обратят на вашу работу внимания, то не унывайте, продолжайте работать. Опыт показывает, что, в конце концов, на ваши результаты обратят внимание. Сейчас, конечно, плохое время для научной работы – засилие серых людей. Кто все же может заниматься наукой, и фактически ею занимается, достоин восхищения», - Сергей Никольский в газете МФТИ «За науку!»

«Американцы хотят изменить систему преподавания (до последних лет в математике у них излагали только факты) и ввести логизм, то есть то, на чем построена отечественная система. Именно она позволяет с годами наращивать логический уровень, азы которого изучают в школах. Что из этого получится в США, можно будет узнать только через пару десятков лет, потому что настоящее повышение уровня математического образования требует кардинальной переподготовки преподавательского состава и новых учебников. Здесь важно именно то, что государственный орган США – сенат – нашел необходимым изучить математический (логический) уровень своего народа с целью этот уровень повысить. А наши власти идут по пути сокращения объемов преподавания не только математики, но и других естественных предметов. Это очень важный вопрос, ведь конкурентоспособность страны напрямую связана с качеством образования», - из интервью Сергея Никольского

4 факта о Сергее Никольском

С 1918 года Сергей Никольский не учился в школе, но отец сам учил его математике, физике и другим предметам.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Сергей Никольский работал в пожарной команде и участвовал в строительстве противотанковых укреплений в районе Малоярославца.

Коллективом авторов под руководством С. М. Никольского были написаны семь учебников по математике для средней школы.

Последняя работа Никольского, написанная без соавторов – «Обобщение основной теоремы в теории сферических функций» – была опубликована журналами «Теория функций» и Journal of Mathematical Sciences в 2007 году, когда ученому было 102 года. Последняя работа, написанная в соавторстве, вышла в год смерти Сергея Никольского.

Материалы о Сергее Никольском

Статья о Сергее Никольском в русской Википедии

Сергей Никольский на Mathnet.ru

С. М. Никольский Воспоминания

Список публикаций Сергея Никольского

Видеоматериалы конференции, посвященной столетию С. М. Никольского