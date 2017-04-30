Умер украинский писатель и поэт Борис Олейник

Советский и украинский поэт и писатель Борис Олейник скончался на 82-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист Михаил Маслий.

Маслий написал: «В воскресенье в 11.45 (совпадает с мск) на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олейник».

Олейник – Герой Украины (2005 год), автор более 40 книг поэзии и публицистики, бывший депутат Верховной Рады Украины.