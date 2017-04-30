Польша отстранила консула в США из-за фото Туска в форме СС

Министерство иностранных дел Польши отстранило от работы почетного консула в американском штате Огайо Марию Сзонерт-Биниенду, сообщает польское агентство PAP.

Сзонерт-Биниенда разместила в своем твиттере фото бывшего премьер-министра Польши и председателя Европейского совета Дональда Туска в нацистской форме. Впоследствии снимок был удален.

Сама дипломат утверждает, что не публиковала снимок, а ее аккаунт в твиттере взломали: «Мой профиль может быть использован от моего имени без моего ведома».