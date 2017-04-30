Сноуден получил премию за вклад в защиту свободы слова

Бывший сотрудник американских спецслужб, передавший данные журналистам о слежке за гражданами без их ведома, получил премию Карла фон Осецкиого за вклад в защиту свободы слова, сообщает РИА Новости.

Премию вручили Сноудену представители норвежского ПЕН-клуба, прибывгие в Москву. В ноябре 2016 года было решено отложить церемонию награждения Сноудена на июнь 2017 в надежде, что лауреат сможет лично принять участие в церемонии, однако награждение прошло в Москве.

Напомним, после обнародования секретных данных Сноуден скрывался в России, в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Затем американец получил вид на жительство в России.