Работник метро в Петербурге после теракта попал под следствие за халатность

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудника метро Санкт-Петербурга Константина Ипполитова в рамках расследования дела о теракте 3 апреля, сообщает «Фонтанка».

По данным интернет-издания, Ипполитов работает в метро старшим инспектором службы контроля. Он возглавлял смену на станции «Академическая», через которую предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов зашел в метро с двумя взрывными устройствами.

Халатностью следователи считают, в частности, то, что вместо заболевшего инспектора в смене работали стажеры, которые не имели права использовать лучевую досмотровую установку. Два других инспектора в момент прохода Джалилова стояли не около металлодетекторов, а у турникетов.

Ипполитов не организовал работу инспекторского состава, не расставил персонал по станции и лично не принял участие в досмотровых мероприятиях, в результате чего Джалилов проник в метрополитен, пишет «Фонтанка».