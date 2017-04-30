Трамп подвел итоги первых 100 дней президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые 100 дней его пребывания у власти были очень продуктивными, сообщает Reuters.

Трамп отметил на митинге своих сторонников в Гаррисберге: «Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными».

По словам Трампа, его администрации удалось добиться 2исторического прогресса». Президент США заявил: «Каждый день из первых 100 дней моя администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране. В том числе мы работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест».

Между тем, речь Трампа ознаменовалась инцидентом. Во время его выступления неустановленный человек швырнул в американского лидера охапку российских флагов – в тот момент, когда Трамп заявил про возвращение Америке величия.