Трамп назвал согласие с Россией возможным

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании CBS, что согласие с Россией возможно.

Трамп заявил: «Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы». При этом Трамп не уточнил, о каких сферах возможного сотрудничества идет речь.

Американский лидер вновь затронул тему предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США: «Если вы не смогли поймать хакера с поличным, очень трудно сказать, кто осуществил взлом».

При этом Трамп напомнил о связях с Россией кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон: «Муж Хиллари выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом».