Власти Турции объяснили блокировку Wikipedia

Интернет-энциклопедия Wikipedia заблокирована в Турции в связи с тем, что она «вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене», сообщает Anadolu.

Напомним, 29 апреля стало известно, что в Турции заблокирован доступ к крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия» – войти на сайт с территории Турции без использования так называемой виртуальной частной сети (VPN) невозможно с 8:00 субботы по местному времени.

По заявлению властей Турции, ресурс могут разблокировать, если «Википедия» удалит «необоснованную информацию о неких связях Анкары с террористическими организациями».