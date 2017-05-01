Пассажиры «Аэрофлота» попали в больницу из-за турбулентности

Около 20 пассажиров самолета Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего рейсом SU270 из Москвы в Бангкок, пострадали из-за попадания самолета в воздушную яму, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

Соснов уточнил: «У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне, и иностранцы». Все пострадавшие госпитализированы.

Самолет попал в воздушную яму во время снижения, предполагается, что пострадали те, кто не был пристегнут.

В «Аэрофлоте» отметили, что экипаж самолета не мог предупредить пассажиров о том, что нужно вернуться на свои места, поскольку турбулентность возникает «не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение».

После инцидента авиакомпания открыла горячую линию, по которой можно узнать о состоянии пассажиров самолета.