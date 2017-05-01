Сирийская оппозиция приедет на переговоры в Астану

Член делегации сирийской вооруженной оппозиции Фатех Хассун заявил, что оппозиция получила приглашение от России на переговоры по Сирии в Астане, причем ни одна из группировок не высказалась против участия в переговорах, сообщает РИА Новости.

Хассун отметил: «Они смотрят на новое предложение России, как на что-то, что может улучшить обстановку на земле».

По словам Хассуна, оппозиция считает поддержку Россией режима Башара Асада неверным выбором: «Мы надеемся, что Россия исправит это в ближайшее время».

Помимо устного приглашения принять участие в переговорах, по словам Хассуна, были озвучены предложения России по мирному урегулированию конфликта в Сирии, в том числе введение на линии разграничения между режимом и оппозицией специальных сил, сформированных странами, не вовлеченными в боевые действия.

Отметим, очередная встреча по Сирии в Астане должна состояться 3-4 мая. Предыдущий раунд переговоров прошел 14–15 марта, делегация оппозиции на нем не присутствовала.