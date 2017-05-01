Тони Блэр объявил о возвращении в политику из-за Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил в интервью газете The Daily Mirror, что возвращается в политику.

Как пояснил Блэр, принять соответствующее решение его сподвиг выход Великобритнии из Европейского Союза (Brexit): «Эта вещь, Brexit, дала мне прямую мотивацию для более активного участия в политике. Я собираюсь принять активное участие в попытках сформировать политические дебаты, а это значит выйти в страну и снова подключиться».

При этом экс-премьер подчеркнул, что ради политики не откажется от благотворительной работы «семь дней в неделю», однако пояснил: «Я не хочу быть в ситуации, когда мы проходим исторический момент, а я ничего не сказал. Это будет означать, что меня не волновала эта страна. Это не так».

Блэр отметил: «Мы еще не знаем, каковы будут окончательные условия Brexit. Единый рынок поставил нас в Лигу чемпионов в торговле. Соглашение о свободной торговле похоже на понижение в лиге. Мы отступаем».

Напомним, на 8 июня текущего года в Великобритании назначены досрочные парламентские выборы, которые должны были пройти в 2020 году.