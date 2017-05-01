Конгресс согласовал бюджет США

Американские конгрессмены проголосовали за принятие федерального бюджета до сентября текущего года, сообщает Reuters.

Конгрессмены обсудили льготы на здравоохранение для шахтеров, финансирование Пуэрто-Рико и выделение дополнительных 30 млрд долларов на оборону – из этой суммы согласовали 12 млрд долларов. Финансирование обеспечения безопасности границ урезано вдвое – до 1,5 млрд долларов.

Отмечается, что согласование бюджета предотвратит временную приостановку работы органов власти в связи с отсутствием финансирования (shutdown).