Чудновец обвинила ловца покемонов Соколовского в неискренности

Воспитательница Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательством над ребенком (приговор был отменен), прокомментировала на своей странице в Facebook дело блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих за ловлю покемонов в храме.

Чудновец написала: «Парень давит на жалость, мол простите дурака, но мы все знаем, что он далеко не дурак, оскорблял самое святое, чтобы увеличить свой бюджет за счёт увеличения подписчиков на канале».