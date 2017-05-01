В Великобритании задержали трех предполагаемых террористок

Полиция Великобритании задержала трех женщин по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

В сообщении уточняется: «Три женщины в возрасте от 18 до 19 лет были задержаны по подозрению в подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов».

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании получили информацию о подготовке двух терактов в Лондоне.