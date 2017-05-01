СМИ рассказали о недовольстве Госдепа приглашением Дутерте в США

Приглашение президента США Дональда Трампа главе Филиппин Родриго Дутерте нанести визит в Вашингтон застигло врасплох Госдепартамент и Совет национальной безопасности, сообщает The New York Times со ссылкой на двоих высокопоставленных чиновников.

По словам источников издания, приглашение вызовет возражения внутри страны, в том числе со стороны правозащитных организаций: «По сути, признавая кровавую войну Дутерте с наркотиками, Трамп теперь морально соучаствует в будущих убийствах», – заявил директор Human Rights Watch в Азии Джон Сифтон.

Напомним, Дутерте стал известен благодаря жесткой позиции в отношении наркоторговли: президент Филиппин создал специальные карательные отряды полиции, наделенные практически неограниченными полномочиями.

При этом в отношении предыдущего президента США Барака Обамы Дутерте позволял себе не только критику, но и нецензурные выражения, в результате США решили приостановить реализацию программы помощи Филиппинам.