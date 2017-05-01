Дутерте допустил отказ от поездки в США ради России и Израиля

Президент Филлиппин Родриго Дутерте заявил, что может оказаться слишком занят для визита в США, пишет The New York Times.

Дутерте отметил: «Я занят. Я не могу давать конкретных обещаний. Я должен поехать в Россию. Я должен поехать в Израиль».

Напомним, филиппинского лидера пригласил в США американский президент Дональд Трамп. По утверждению СМИ, в Госдепартаменте встретили эту новость недоумением, поскольку внешнеполитическое ведомство не знало о приглашении.