01 мая 2017, 19:47
Дутерте допустил отказ от поездки в США ради России и Израиля
Президент Филлиппин Родриго Дутерте заявил, что может оказаться слишком занят для визита в США, пишет The New York Times.
Дутерте отметил: «Я занят. Я не могу давать конкретных обещаний. Я должен поехать в Россию. Я должен поехать в Израиль».
Напомним, филиппинского лидера пригласил в США американский президент Дональд Трамп. По утверждению СМИ, в Госдепартаменте встретили эту новость недоумением, поскольку внешнеполитическое ведомство не знало о приглашении.
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