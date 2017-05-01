Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

1 мая вступают в силу новые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на получение водительских прав, закрепленные в соответствующем приказе МВД России, сообщается на сайте ведомства.

В сопроводительной записке отмечается: «Принятие приказа обусловлено необходимостью установления требований к наличию у экзаменаторов профессиональных знаний и навыков, необходимых для качественного предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления транспортными средствами».

В МВД подчеркивают: «При разработке требований специалистами Госавтоинспекции были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта подготовки и допуска к работе лиц, осуществляющих проверку знаний и навыков у кандидатов в водители, а также результаты проведенного качественного отбора сотрудников Госавтоинспекции, выполняющих указанные функции в настоящее время».

Экзаменатор должен обладать не только теоретическими знаниями в области безопасности дорожного движения, но и приемами управления транспортом и навыками межличностного общения, а при при конфликтах уметь «распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».