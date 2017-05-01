Путин подписал документы об онлайн-кинотеатрах и карте «Мир»

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, подписан указ, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров в России. С вступлением указа в силу 1 июля текущего года владельцем российского онлайн-кинотеатра может быть гражданин РФ или российское юридическое лицо. Иностранным юридическим или физическим лицам запрещается прямо или косвенно владеть более 20% в таких предприятиях.

Глава государства также подписал закон об обязательном переводе бюджетных выплат на карту «Мир». Закон устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. С 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.

Кроме того, подписан закон о запрете использовать при регистрации имени ребенка цифры, знаки препинания, бранные слова и титулы. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, то ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную путем присоединения двух фамилий друг к другу. Такая фамилия может состоять не более чем из двух слов, соединенных дефисом.