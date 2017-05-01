Марин Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу

Кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Europe 1, что готова предложить альтернативу Европейскому Союзу.

Ле Пен заявила: «Я европейка, но я не хочу эту политическую структуру, которая называется Евросоюзом, которая полностью отклонилась от курса. Тогда может быть найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества».

По мнению Ле Пен, такой альтернативой может стать «Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным».

Ранее соперник Ле Пен по предвыборной гонке Эммануэль Макрон допустил выход Франции из ЕС, если руководство интеграционного объединения не осуществит ряд реформ.