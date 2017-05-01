В Петербурге задержали ЛГБТ-активистов с плакатом «Кадырова в Гаагу»

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали несколько ЛГБТ-активистов, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что двое активистов держали радужный флаг и скандировали «Кадырова в Гаагу». Еще десятерых ЛГБТ-активистов задержали после того, как те легли на проезжую часть Невского проспекта, изображая «смерть», а один из активистов начал посыпать лежащих землей.

Фотограф Давид Френкель рассказал «Медиазоне», что акция направлена против преследования сексуальных меньшинств в Чечне.

Напомним, ранее СМИ сообщали, не называя фамилий своих собеседников, о преследованиях, пытках и убийствах геев в Чечне.