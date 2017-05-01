01 мая 2017, 15:57
В Петербурге задержали ЛГБТ-активистов с плакатом «Кадырова в Гаагу»
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали несколько ЛГБТ-активистов, сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что двое активистов держали радужный флаг и скандировали «Кадырова в Гаагу». Еще десятерых ЛГБТ-активистов задержали после того, как те легли на проезжую часть Невского проспекта, изображая «смерть», а один из активистов начал посыпать лежащих землей.
Фотограф Давид Френкель рассказал «Медиазоне», что акция направлена против преследования сексуальных меньшинств в Чечне.
Напомним, ранее СМИ сообщали, не называя фамилий своих собеседников, о преследованиях, пытках и убийствах геев в Чечне.
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