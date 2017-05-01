Макрон назвал условие выхода Франции из Евросоюза

Кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон заявил, что Франция может выйти из состава Европейского Союза, сообщает BBC.

В эфире телеканала Макрон подчеркнул, что отстаивает «европейскую идею» и политику единой Европы, поскольку считает это очень важным для французского народа и для места страны в глобализации. Однако половина Франции «злится на эту европейскую идею», утверждает Макрон.

Кандидат в президенты Франции подчеркнул: «Таким образом, нам необходимо реформировать эту Европу, нам нужен новый Европейский союз в такой ситуации, чтобы защитить наш народ и урегулировать нашу глобализацию. Если на следующий день я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь "Национальный фронт"».

Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.