На «Монстрацию» в Новосибирске вышли 3 тысячи человек

В Новосибирске прошло молодежное шествие «Монстрация», сообщает «Интерфакс».

Представитель мэрии Новосибирска отметил: «В мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек, в этом году оно проходило как культурная акция. Все прошло в соответствии с поданной заявкой».

Впереди колонны была развернута растяжка с четырьмя снежинками и словами «Запрещена в России». Идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов пояснил: «Снег ночью пошел, и мы решили сделать снежинки. Все запрещено в России – зима запрещена в России, "Монстрация" запрещена в России, а у нас наоборот – все разрешено. Сложно объяснить одной какой-то версией, это пространство для трактовок».

Напомним, в 2016 году мэрия Новосибирска не санкционировала «Монстрацию» как отдельное мероприятие, и она прошла в рамках молодежной акции «Всешествие». Однако вскоре после акции идеолог Лоскутов был задержан, в отношении него был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение правил проведения публичных акций.