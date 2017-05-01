В «Единой России» осудили «метание зеленки»

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что нападения на политических деятелей и гражданских активистов – не средство политической борьбы, а преступления, сообщает «Интерфакс».

Ревенко отметил: «Подобные происшествия вызывают серьезный общественный резонанс, и, по моему глубокому убеждению, препятствуют строительству гражданского общества, поскольку мы стремимся к максимальной открытости, диалогу и взаимному уважению».

Политик также осудил насилие и хулиганские выходки, подчеркнув, что каждый такой инцидент должен расследоваться со всей тщательностью, а виновные – установлены и наказаны.

Напомним, 27 апреля оппозиционеру Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой, он получил химический ожог правого глаза.

Вслед за этим появились сообщения, что Кремль предписал региональным властям принимать меры по предотвращению атак на оппозиционеров, поскольку это создает шумиху и служит для оппозиции пиаром.