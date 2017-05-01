«Ночных волков» не пустили в Польшу

Членов байк-клуба «Ночные волки» из России не пустили на территорию Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя клуба Евгения Строгова.

Байкеры совершали ежегодный мотопробег «Дороги Победы — на Берлин», маршрут которого проходит через Москву, Смоленск, Минск, Варшаву, Прагу и завершается в Берлине.

Однако в Польшу россиян не пустили «по подозрению в причастности к экстремистской организации», заявил Строгов.

По словам представителя «Ночных волков», на мероприятии в Польше присутствовали только представители европейских отделений мотоклуба.

Напомним, в 2016 году российских байкеров также не пустили на территорию Польши. Пресс-секретарь отделения погранохраны Польши в Тересполе Дариуш Сеницкий заявил, что отказ во въезде был продиктован угрозой безопасности страны и пояснил.