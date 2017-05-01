Опрос избирателей во Франции показал двойной перевес в пользу Макрона

Во втором туре президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая, проголосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона готовы 61% опрошенных избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса компании OpinionWay.

Соответственно, за Марин Ле Пен (лидер «Национального фронта», временно приостановившая членство в движении и ныне выступающая как независимый кандидат) готовы отдать голоса 39% респондентов, обладающих правом голоса.

Таким образом, за прошедшую неделю Макрон набрал один процентный пункт, Ле Пен потеряла столько же.

Ранее и Макрон, и Ле Пен прокомментировали будущее Франции в Евросоюзе. Макрон допустил Frexit в отсутствие реформ, Ле Пен предложила альтернативу ЕС.