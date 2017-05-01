СКР заинтересовался травмами пассажиров рейса Москва – Бангкок

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку по факту травмирования пассажиров рейса Москва – Бангкок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ММСУТ.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота» попал в зону турбулентности, при этом в авиакомпании заверили, что у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости пристегнуться. В результате ряд пассажиров получили травмы.

В ММСУТ сообщили: «В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».