01 мая 2017, 13:10
СКР заинтересовался травмами пассажиров рейса Москва – Бангкок
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку по факту травмирования пассажиров рейса Москва – Бангкок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ММСУТ.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота» попал в зону турбулентности, при этом в авиакомпании заверили, что у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости пристегнуться. В результате ряд пассажиров получили травмы.
В ММСУТ сообщили: «В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
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