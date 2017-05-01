В Индонезии умер предполагаемый старейший житель Земли

На индонезийском острове Ява скончался местный житель Содимеджо (Sodimejo) – предположительно, старейший житель Земли, сообщает BBC.

В удостоверении личности Содимеджо указано, что он родился 31 декабря 1870 года. В 2016 году управление учета населения и записи актов гражданского состояния района Сраген на острове Ява подтвердило правильность выдачи документа.

Однако поскольку учет рождаемости в Индонезии начали вести в 1900, верифицировать возраст Содимеджо и других таких долгожителей невозможно, поэтому официального статуса старейшего жителя Земли у индонезийца нет.