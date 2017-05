SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом

Американская корпорация SpaceX запустила ракету ракету Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки США, сообщается в твиттере компании.

Запуск был перенесен с 30 апреля на 1 мая в связи с проблемами с датчиками одной из двух ступеней, причем о неполадках стало известно буквально за минуты до старта.

Falcon 9 first stage has landed at LZ-1 https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/766RxdZ99X