01 мая 2017, 14:30
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом
Американская корпорация SpaceX запустила ракету ракету Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки США, сообщается в твиттере компании.
Запуск был перенесен с 30 апреля на 1 мая в связи с проблемами с датчиками одной из двух ступеней, причем о неполадках стало известно буквально за минуты до старта.
Falcon 9 first stage has landed at LZ-1 https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/766RxdZ99X— SpaceX (@SpaceX) 1 мая 2017 г.
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