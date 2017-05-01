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01 мая 2017, 20:26
Дональд Трамп Ким Чен Ын

Трамп изъявил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп
Дональд Трамп
фото: www.whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Bloomberg, что готов лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Трамп отметил: «Если бы для меня было уместно встретиться с ним, для меня, конечно, было бы честью это сделать. Но я бы это сделал».

При этом американский президент подчеркнул, что большинство мировых лидеров не признались бы в готовности встретиться с главой КНДР.

Между тем, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что считает прямые переговоры Трампа и Ким Чен Ына маловероятными.

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