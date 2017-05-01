Путин уволил замглавы МЧС и ряд генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высших чинов силовых ведомств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом президента Владимир Артамонов, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освобожден от занимаемой должности. Кроме того, с поста замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС уволен генерал-майор Сергей Воронцов.

От должности первого заместителя руководителя управления Следственного комитета по Башкирии освобожден полковник Рим Габдуллин. С поста главы управления СКР по Ульяновской области уволен генерал-майор юстиции Алесей Евдокимов.

С поста начальника ГУ Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю уволен генерал-лейтенант Григорий Желудов. От должности директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС освобожден генерал-майор Сергей Кададов.

Также Владимир Путин отправил в отставку заместителя начальника ГУ МВД по Иркутской области генерал-майора Олега Кнауса, главного инспектора МВД РФ генерал-майора Сергея Кулюкина, заместителя начальника главного управления МВД по Кемеровской области генерал-майора полиции Виктора Кутылкина.

Этим же указом президент назначил Николая Савченко главой управления МВД на московском метрополитене. Заместителем директора ФСИН, начальником управления следственных изоляторов центрального подчинения назначен Владимир Бурыкин.