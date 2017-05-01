В ООН пообещали экономике России рост в 2017-2018 годах

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана опубликовала доклад «Экономическое и социальное исследование Азии и Тихоокеанского региона 2017».

В докладе прогнозируется рост экономики России в 2017 году на 1,1%, в 2018 году — на 1,4%.

По мнению экспертов комиссии, к росту приведут относительно высокие цены на нефть. Однако отмечается, что прогноз основан на предположении о большей стабильности обменного курса рубля. Повлиять на макроэкономическую ситуацию может и напряженная геополитическая ситуация, указывают эксперты.

Другие страны из региона Северной и Центральной Азии, за исключением Азербайджана, продемонстрируют более существенный рост. Так, рост экономики Узбекистана ожидается в районе 7,4% (и в 2017-м, и в 2018-м), Туркмении — 6,5 и 6,8% соответственно.