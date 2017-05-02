Власти Москвы согласовали митинг 6 мая

Мэрия Москвы согласовала митинг оппозиции 6 мая на проспекте Сахарова. Об этом сообщил один из заявителей акции Михаил Шнейдер в своем Facebook.

Таким образом, акция пройдет «с 13:00 до 15:00 на проезжей части внутренней стороны проспекта Академика Сахарова на участке от улицы Садовая-Спасская до Бульварного кольца». Предполагается, что в ней примут участие до 10 тысяч человек.

Изначально оппозиционеры планировали провести мероприятие, приуроченное к пятилетию событий 6 мая 2012 года, по тому же маршруту, по которому проходила первая подобная акция - до Болотной площади, но власти не смогли согласовать данный маршрут из-за подготовки к празднованию Дня Победы. В качестве альтернативы было предложено провести акцию возле метро «Октябрьское поле» или в Люблино, однако организаторов не устроили оба этих варианта.