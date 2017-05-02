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02 мая 2017, 13:44
Верховный суд Госдума суды

Верховный суд внес законопроект о быстром оглашении приговоров

Пленум Верховного суда РФ
Пленум Верховного суда РФ
Фото: supcourt.ru

Верховный суд России внес в Думу законопроект, согласно которому судья будет оглашать только вводную и резолютивную части приговора по уголовным делам. Об этом сообщается в карточке проекта на сайте Госдумы.

В настоящее время судья зачитывает приговор полностью, только вводная и резолютивная части зачитываются лишь по ряду приговоров — за диверсию, шпионаж, госизмену, массовые беспорядки и другим.

Чтение полного приговора приводит к тому, что решения по уголовным делам оглашаются несколько дней, отмечается в пояснении Верховного суда.

При этом присутствующие на оглашении должны слушать приговор стоя.

Также в законопроекте увеличено время на обжалование приговора — с 10 до 15 суток.

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