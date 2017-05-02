Верховный суд внес законопроект о быстром оглашении приговоров

Верховный суд России внес в Думу законопроект, согласно которому судья будет оглашать только вводную и резолютивную части приговора по уголовным делам. Об этом сообщается в карточке проекта на сайте Госдумы.

В настоящее время судья зачитывает приговор полностью, только вводная и резолютивная части зачитываются лишь по ряду приговоров — за диверсию, шпионаж, госизмену, массовые беспорядки и другим.

Чтение полного приговора приводит к тому, что решения по уголовным делам оглашаются несколько дней, отмечается в пояснении Верховного суда.

При этом присутствующие на оглашении должны слушать приговор стоя.

Также в законопроекте увеличено время на обжалование приговора — с 10 до 15 суток.