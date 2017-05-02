02 мая 2017, 12:50
В Анталье запретили пить алкоголь на улице
Власти турецкой провинции Анталья ужесточили запрет на распитие алкоголя за пределами отелей, кафе и баров. Об этом сообщает в Facebook Генеральное консульство России в Анталье со ссылкой на местное управление безопасности.
В границах провинции запрещается потребление спиртных напитков в парках, на открытых площадках, в жилых кварталах, во время пикников, в зданиях вокзалов и в транспорте.
Штраф за нарушение запрета, по данным Ассоциации туроператоров России, составит 100 турецких лир или 1600 рублей.
Дипломаты рекомендуют туристам «не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей».
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