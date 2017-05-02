02 мая 2017, 20:45
У Павелецкого вокзала задержали украинца с боеприпасами Второй мировой
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали недалеко от Павелецкого вокзала уроженца Украины, у которого при себе было оружие времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Мужчину остановили для проверки документов. При личном досмотре у него нашли и изъяли боеприпасы и патроны. 16 патронов эксперты признали боевыми.
Украинца задержали. Он утверждал, что состоит в одном из поисковых отрядов, однако разрешения на проведение раскопок у него не было.
Задержанному 40 лет, ранее он был несколько раз судим.
Как уточнили в Росгвардии РИА Новости, при досмотре у него были найдены две противотанковых мины и 16 патронов от немецкой винтовки «Маузер».
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