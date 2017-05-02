У Павелецкого вокзала задержали украинца с боеприпасами Второй мировой

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали недалеко от Павелецкого вокзала уроженца Украины, у которого при себе было оружие времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчину остановили для проверки документов. При личном досмотре у него нашли и изъяли боеприпасы и патроны. 16 патронов эксперты признали боевыми.

Украинца задержали. Он утверждал, что состоит в одном из поисковых отрядов, однако разрешения на проведение раскопок у него не было.

Задержанному 40 лет, ранее он был несколько раз судим.

Как уточнили в Росгвардии РИА Новости, при досмотре у него были найдены две противотанковых мины и 16 патронов от немецкой винтовки «Маузер».