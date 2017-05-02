ЕСПЧ обязал Россию выплатить 95 тысяч евро за пытки трех задержанных

Европейский суд по правам человека принял решение по иску трех россиян, заявлявших о пытках, которые к ним применили полицейские в РФ. Вердикт (.pdf) доступен на сайте суда.

Заявители Александр Олисов, Никита Данишкин и Юрий Зонтов жаловались, что полицейские их «били кулаками, пинали, наносили удары дубинкой, душили, связывали в причиняющих мучения позах, поднимали и бросали», отмечается в решении.

Истцы подавали заявления в ЕСПЧ между 2009 и 2014 годом.

Всех троих задержали в разных городах России по подозрению в совершении уголовных преступлений. Все трое сняли побои, однако в полиции отказались возбуждать дела об избиениях.

«Власти отдали предпочтение объяснениям сотрудников органов внутренних дел о том, что телесные повреждения заявители либо причинили себе сами, либо получили вследствие отказа добровольно подчиниться задержанию», — говорится в решении суда.

В ЕСПЧ не согласились с этим, признали пытки и обязали Россию выплатить истцам в совокупности 95 тысяч евро компенсации за моральный вред, а также 3,2 тысячи евро судебных расходов.

Как сообщал в 2015 году российский Комитет по предотвращению пыток, Данишкин дал показания, что сотрудники центра по борьбе с экстремизмом «несколько часов избивали и пытали [его] (в том числе, связывали буксировочным тросом в "турецкой позе" и бросали об пол), заставляя признаться в подготовке террористического акта и распространении информации, позорящей честь и достоинство сотрудников Центра "Э"».