Путин разделил банки на две категории по размеру капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о делении банков по двум видам лицензий — универсальной и базовой. Текст документа, одобренного президентом 1 мая, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2018 года «уровень» лицензии будет устанавливаться в зависимости от размера капитала. Минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией составит 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией — 300 млн рублей.

Банки с базовой лицензией смогут открывать вклады для физических и юридических лиц, предоставлять им (с некоторыми ограничениями) кредиты, осуществлять переводы и куплю-продажу иностранной валюты, размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги. Однако они будут не вправе осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами.

При достижении капитала банка с базовой лицензией суммы в 1 млрд рублей банк сможет ходатайствовать о получении универсальной лицензии.

В соответствии с законом, все работающие сейчас в России банки признаются банками с универсальной лицензией, которая будет действовать до момента получения банком новой лицензии на осуществление операций.