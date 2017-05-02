02 мая 2017, 17:41
Координатора «Открытой России» увезли в ОВД после передачи писем Путину
Координатора движения «Открытая Россия» Марию Баронову увезли в ОВД района Китай-город для дачи объяснений, предположительно, по акции «Надоел», сообщается на сайте движения.
Отмечается, что Баронову не задержали, а увезли для беседы.
«Маша сама села в автомобиль, это не задержание», — сообщил председатель движения Александр Соловьев.
29 апреля в трех десятках российских городов «Открытая Россия» провела акцию «Надоел». Во время акции можно было написать письмо президенту Владимиру Путину с требованием завершить политическую карьеру.
Письма затем отдавались в приемные президента. Во многих городах акции не были согласованы.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое