Координатора «Открытой России» увезли в ОВД после передачи писем Путину

Координатора движения «Открытая Россия» Марию Баронову увезли в ОВД района Китай-город для дачи объяснений, предположительно, по акции «Надоел», сообщается на сайте движения.

Отмечается, что Баронову не задержали, а увезли для беседы.

«Маша сама села в автомобиль, это не задержание», — сообщил председатель движения Александр Соловьев.

29 апреля в трех десятках российских городов «Открытая Россия» провела акцию «Надоел». Во время акции можно было написать письмо президенту Владимиру Путину с требованием завершить политическую карьеру.

Письма затем отдавались в приемные президента. Во многих городах акции не были согласованы.