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02 мая 2017, 00:01
Мемория

Мемория. Кола Бельды

Николай Иванович Бельды
Николай Иванович Бельды

2 мая 1929 года родился Кола Бельды, эстрадный певец.

 

Личное дело

Николай Иванович Бельды (1929–1993), больше известный как Кола Бельды, родился в селе Муха Нанайского района Хабаровского края в семье охотника. Рано осиротевшего ребенка взяла на воспитание тетка – не представляется возможным установить, в какой степени родства они находились: все жители села носили одну фамилию. Затем мальчик оказался в школе-интернате.

В 1943 году Кола сбежал на фронт, спрятавшись в ящике под вагоном. Обнаружившие его военные моряки взяли Бельды с собой во Владивосток, где он был зачислен в юнги Тихоокеанского флота. Во время советско-японской войны участвовал в операции по освобождению Кореи. Награжден медалью Нахимова, медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны 2-й степени. Закончил срочную службу уже в мирное время мотористом-дизелистом на минном тральщике.

На флоте начался и его творческий путь: вначале он выступал в  самодеятельности, затем – в Ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. Музыкальное училище Кола закончил экстерном. После демобилизации поступил в Саратовскую консерваторию, параллельно с учебой в которой работал на станкостроительном заводе и в Саратовском драматическом театре.

После окончания консерватории Кола Бельды работал в ансамбле песни и пляски Воронежского военного округа, затем в Калининской и Хабаровской филармониях. Настоящая популярность пришла к нему только в 1957 году: он стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. На него обратила внимание министр культуры Екатерина Фурцева, певца пригласили работать в Москву. Через три года Кола Бельды стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады.

Наибольшая популярность пришлась на 1972–1973 годы. В 1972-м Кола Бельды с песней «Увезу тебя я в тундру» вышел в финал фестиваля «Песня года», а через год за исполнение песен «Природа поет» и «Увезу тебя я в тундру» получил вторую премию в главном конкурсе Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша).

В 1990 году артист оставил Москву, чтобы поселиться ближе к земле своих предков – в Хабаровске. Он в третий раз женился, у него родилась дочь.

Кола Бельды скоропостижно умер от инфаркта миокарда 21 декабря 1993 года. Похоронен в Хабаровске на Центральном кладбище. После смерти Кола его вдова Ольга Александровна, врач детской поликлиники, организовала общественный фонд «Кола Бельды». В 2009 году памятник певцу был открыт в поселке Синда – сюда переехали многие жители Мухи, которой больше не существует.

 

Чем знаменит

 
Кола Бельды

Кола Бельды прославили песни о жизни малых народов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера – чукчей, нанайцев, удэге, нивхов, коми и других. По сути дела, эта тематическая ниша на советской эстраде была представлена только Бельды. Песни «Увезу тебя я в тундру», «Чукча в чуме», «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар»,  «Песня об оленях» («А олени лучше!), становились настоящими хитами.

Заслуги Кола Бельды были признаны на малой родине – певец стал заслуженным артистом Якутской и Бурятской АССР, в 1985 году - заслуженным артистом РСФСР.

Артист много гастролировал и за рубежом – за 30 лет он выступил в 46 странах мира, став в Европе столь же узнаваемым и популярным, как и в Советском союзе.

Творческое наследие певца включает 7 виниловых дисков, несколько документальных фильмов и художественный фильм «Русский сувенир» Григория Александрова.

 

О чем надо знать

Многие слушатели после выхода песни «Чукча в чуме ждет рассвета» ошибочно считали Кола Бельды чукчей – существует даже мнение, что и широкое распространение анекдотов о наивных представителях этого народа стали косвенным следствием популярности артиста. На самом деле по национальности Бельды нанаец.

 

Прямая речь

Ольга Бельды о знакомстве с мужем: «Я очень надеялась позаниматься в Ленинке. Но и сейчас я не знаю, где же эта библиотека находится – сразу же, как познакомилась с Кола, обо всем забыла! Влюбилась я в него мгновенно, без памяти... А он уже на второй день сделал мне предложение. И я согласилась. Сразу поняла, что это предложение и объяснение в чувствах не шутка, что все это очень серьезно. Коляша думал, что он меня завоевал, а все наоборот было».

Владимир Шахрин о концерте Кола Бельды, на который пришло всего 10 человек: «Нам почему-то стало очень весело при мысли о том, что мы – в заклепках, ремнях, драных джинсах и чудовищных ботинках – припремся на этот эстрадный концерт, думали: "Это будет так круто, это будет такой вызов обществу!" В самом конце мы, шесть панков-неформалов, стоя устроили Бельды овацию. Конечно, для меня, 25-летнего юноши, который слушал и играл рок-музыку, Кола был очень легкой эстрадой. И мы пошли туда, потому что это было совсем не наше. Ворвавшись чужеродным телом в этот зал, мы шли на стопроцентную провокацию. Но Кола Бельды сделал нас — настоящий артист. Он преподал нам хороший урок, я многое понял. Понял, что если ты артист и выходишь на сцену, неважно, сколько людей в зале. Ты должен делать шоу и делать его на уровне. А еще — оставаться самим собой всегда гораздо вернее, чем надевать какую-то маску и строить из себя то, чего ты на самом деле не представляешь».

 

5 фактов о Кола Бельды

  • В детстве Кола Бельды сильно заикался. Недуг прошел только тогда, когда он открыл в себе певческий талант.
  • Чтобы попасть на фронт, певец, как и многие мальчишки в войну, приписал себе два года.
  • Сценический псевдоним появился, когда ведущая концерта в Лужниках Анна Шилова оговорилась, сказав «Кола» вместо привычного «Николай».
  • Кола Бельды сам собирал фольклор малых народов, который входил в его репертуар, но самую известную его песню «Увезу тебя я в тундру» написали профессионалы – поэт Михаил Пляцковский и композитор Марк Фрадкин.
  • Один из авторов текста «Песни об оленях» («А олени лучше!») – сценарист Яков Костюковский, соавтор Леонида Гайдая по фильмам «Операция "Ы"», «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница».

 

Материалы о Кола Бельды

Статья о Кола Бельды в Википедии

Беседа с Ольгой Бельды в «Хабаровских вестях»

Солнце-бубен. Счастливая звезда Кола Бельды, «золотого голоса Севера»

Рассказ Владимира Шахрина о концерте Кола Бельды

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Мемория. Кола Бельды
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