В ГД внесли законопроект об электронной повестке в военкомат

В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Документ внесен группой сенаторов во главе с Виктором Озеровым.

Согласно законопроекту, предлагается обязать граждан при постановке на воинский учет сообщать адрес электронной почты. Впоследствии на этот адрес будут отправлять повестки, подписанные электронной подписью военного комиссара или уполномоченного лица.

В случае неявки при получении такой повестки без уважительных причин гражданин будет наказываться по закону.