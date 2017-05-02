Два пассажирских самолета опасно сблизились над Кубанью

Российский Boeing-737 и австрийский пассажирский самолет Embraer пролетели в опасной близости друг от друга недалеко от Туапсе. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, бортовые системы предупреждения об опасном сближении не сработали. Об угрозе столкновения предупредила наземная система.

«Наземная система предупредила диспетчеров об опасном сближении российского самолета Boeing-737, направлявшегося из Москвы в Сочи, когда в непосредственной близости от него находился Embraer австрийской авиакомпании, выполнявший рейс из Вены в Краснодар», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что лайнеры благополучно разлетелись и не создали друг другу помех.