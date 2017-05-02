Экс-премьер Франции объявил об уходе из политики после поражения на выборах

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон, участвовавший в президентских выборах, но не прошедший во второй тур, объявил о своем уходе из политики. Об этом сообщает передает BFM TV.

На встрече с избирателями в Париже политик заявил, что покидает партию «Республиканцы», от которой баллотировался.

Он также сообщил, что не будет участвовать в июньских выборах в парламент.

По итогам первого тура президентских выборов больше всего голосов набрали кандидат от партии «Вперед», бывший министр экономики Эммануэль Макрон (24,01%) и глава ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,3%).

Фийон ранее считался фаворитом предвыборной гонки, однако незадолго до голосования его жену Пенелопу обвинили в фиктивном трудоустройстве. В итоге за Фийона проголосовали 19,91% избирателей.

Второй тур выборов состоится 7 мая.