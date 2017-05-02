Опубликован список предлагаемых под снос московских пятиэтажек

На сайте правительства Москвы опубликован перечень пятиэтажек, по которым пройдет голосование жителей о включении в программу реновации.

В список вошли 4580 домов, больше всего из них — 1064 дома — находятся в Восточном административном округе столицы.

Как сообщил на странице «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин, в перечень вошли «пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которых большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации».

В апреле, как пишет мэр, городские власти проводили поквартирные телефонные опросы, в ходе которых выясняли заинтересованность в программе жителей.

«Дома, в которых значительное количество жителей сомневается или выступает против, не включены в перечень, даже при том, что их техническое состояние оставляет желать лучшего. Тем не менее, жители таких домов могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации», — отметил Собянин.

Он добавил, что в список на снос также не включены дома, которые находятся в хорошем состоянии.

Голосование по включению в программу пройдет с 15 мая по 15 июня в системе «Активный гражданин» и центрах государственных услуг «Мои документы».

«При желании жители могут принять решение по данному вопросу на общем собрании собственников квартир своего дома. По окончании голосования те дома, жители которых подтвердят свое желание участвовать в программе реновации, будут включены в проект программы», — отметил градоначальник.

«Дома, жители которых выскажутся против, не будут участвовать в программе реновации.

Окончательно программа реновации пятиэтажек будет утверждена после принятия специального закона», — говорится в сообщении мэра.