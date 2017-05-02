Шойгу рассказал о способностях нового летающего радара А-100

Разрабатываемый в России самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 сможет обнаруживать «новые классы целей, в том числе самолеты оперативно-тактической авиации нового поколения», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

«В рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета — летающую лабораторию и опытный образец многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения», — заявил министр.

Самолет-радар разрабатывается концерном «Вега» (входит в «Ростех»). В конце апреля он был впервые испытан в полете.

Радар построен на базе военно-транспортного Ил-76. В перспективе оборудование будет перенесено на Ил-76МД-90А.