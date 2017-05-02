Кремль ответил на заявление Меркель о защите геев в Чечне

В Кремле рассказали, что президент Владимир Путин ответил на просьбу канцлера ФРГ Ангелы Меркель защитить права геев в Чечне тем, что «объяснил положение дел». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Президент объяснил ситуацию. Он дал объяснение, рассказал о том, что происходит в Чечне, как живет республика. В данном случае это звучало не в плане каких-то упреков, и не могло звучать как какие-то упреки, их бы никто не принял, был проявлен интерес к определенному субъекту (РФ), и как всегда, Путин оказался готов предоставить исчерпывающие объяснения», - пояснил Песков.

Отметим, Меркель обратилась с данной просьбой к лидеру РФ во время сегодняшних переговоров в Сочи.