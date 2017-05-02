Рашкин попросил проверить миллиардный контракт «Газпрома» с микропредприятием

Депутат Госдумы, глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Следственный комитет. Парламентарий просит на коррупционную составляющую контракт «Газпрома» с микропредприятием. Копию запроса он передал РБК.

Речь идет о контракте с томской компанией «Томпромтранс», в которой работают максимум пять человек. «Газпром» доверил этой фирме 40 подрядов по проекту трубопровода «Сила Сибири» на общую сумму 7,9 млрд рублей.

По словам Рашкина, «"Сила Сибири" должна быть нормальным инфраструктурным проектом, а не распильной статьей в государственном бюджете. Честно говоря, я не понимаю, как пять человек могут освоить почти 8 млрд рублей, не иначе как переведя их на офшорные счета, а затем самоликвидировавшись».

Представитель «Газпрома» от комментариев РБК отказался.