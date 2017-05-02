Россия отказалась вручить Горбачеву повестку в литовский суд

Минюст России отказал литовским коллегам в просьбе вручить повестку в суд первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу Вильнюсского окружного суда.

Суд хотел вызвать Горбачева в качестве свидетеля по делу о столкновениях протестующих с советскими военными в январе 1991 года.

Просьба вызвать политика в суд была направлена Минюсту России в ноябре прошлого года.

Теперь же министерство ответило отказом, мотивировав это решение положением договора о правовой помощи между Россией и Литвой, в котором отмечается, что правовая помощь не оказывается при противоречии с основными законодательными принципами государства, а также если это может навредить суверенитету или безопасности страны.

В январе 2017 года судья, рассматривающий дело о событиях 1991 года, заявляла, что повестка в суд была вручена 28 декабря. Документ был принят по адресу «Фонда Горбачева» в Москве.