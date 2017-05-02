Роскомнадзор заблокировал четыре не самых популярных мессенджера

Роскомнадзор запретил на территории России мессенджеры BlackBerry Messenger, Line, Imo и Vchat. На это обратило внимание издание «Роскомсвобода».

Проверить внесение ресурсов в список запрещенных можно на сайте Роскомнадзора. Под запрет попали официальные страницы мессенджеров в интернете.

Попытки зайти на эти сайты блокируются со стороны провайдеров (не на всех браузерах, например, «Полит.ру» удалось зайти на эти сайты через Opera и не удалось через Chrome).

Причиной блокировки ведомство указывает статью 15.4 закона «Об информации», согласно которой «организатор распространения информации в сети интернет» обязан хранить всю информацию о россиянах на территории РФ.

По итогам 2016 года наиболее популярными мессенджерами среди россиян стали «ВКонтакте», WhatsApp и Viber.