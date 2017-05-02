Кремлю не понравилось желание Германии сохранить санкции до выполнения Минска-2

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель стороны «констатировали пробуксовку» в реализации минских договоренностей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По итогам переговоров Меркель заявила, что снятие санкций с России может произойти только при выполнении Минска-2.

«Я бы хотела, чтобы мы добились снятия санкций при выполнении минских договоренностей», — сказала глава правительства.

У российских властей, по словам Пескова, такая позиция «вызывает непонимание», передает РИА Новости.

«В целом, наверное, можно сказать, что оба [лидера] сошлись во мнении, что необходим новый импульс, потому что процесс буксует и во многом, наверное, неспособность Киева продвигаться в части выполнения своих обязательств является этому причиной», — отметил пресс-секретарь (здесь и далее цитаты ТАСС).

Он добавил, что ни у Москвы, ни у Берлина нет четкого понимания, как добиться реализации минских договоренностей «и, конечно, Владимир Путин призвал канцлера все-таки использовать отношения с президентом Украины и влияние на президента Украины с тем, чтобы сподвигнуть его на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне».