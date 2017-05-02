Кудрин добавил гособлигации в список инструментов сохранения сбережений

С учетом сегодняшнего курса рубля и цен на нефть хранить сбережения населению следует не только в рублях, евро и долларах, но и в государственных облигациях, считает глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Я и раньше говорил о простой модели — в долларах, евро и рублях в одинаковой степени. Хотя сегодня я бы дополнил — и в государственных облигациях», — цитирует Кудрина ТАСС. Глава ЦСР добавил, что сам не планирует приобретать ОФЗ-н, однако считает это хорошим инструментом для тех, кто может сделать вклад на три года, а также способом повышения финансовой грамотности населения.

По мнению экс-министра финансов, при сохранении текущих нефтяных котировок курс доллара может быть «чуть больше» превысить 60 рублей: «При нынешней цене на нефть рубль немного ослабнет, может быть чуть больше 60 рублей за доллар. Я думаю, что при нынешней цене около 56 долларов за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее. Если этот уровень цены на нефть сохранится, то курс немного ослабнет».

«Проблема не в том, что рубль переукреплен. Главное, чтобы не было большой волатильности цен на нефть и курса рубля. Основная проблема — это волатильность, конечно, а не сам уровень», - уверен Кудрин.